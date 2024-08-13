Увеличить долю отечественных фармпрепаратов до конца года поручил премьер

Премьер-министр Олжас Бектенов считает, что несмотря на рост, объем производства отечественной фармацевтической продукции остается низким. Поэтому во вторник в ходе заседания правительства он поручил увеличить показатели до конца года.

«Важно развивать собственную фармацевтическую отрасль. В первом полугодии текущего года объем производства отечественной фармацевтической продукции увеличился на 14,5%. Но потенциал этой отрасли намного больше. Поручаю министерству здравоохранения провести работу по дальнейшему увеличению данного показателя к концу года и расширению объема и перечня выпускаемых препаратов», - заявил Бектенов.

Также, по его словам, для обеспечения прозрачности закупа фармацевтической продукции необходимо ускорить переход медицинских организаций на электронный закуп.

Вместе с тем, добавил премьер, сегодня в Казахстане создано несколько каталогов казахстанских товаров, что позволяет импортировать продукцию под одним каталогом и реализовывать ее под другим каталогом уже как отечественную.

«Таких лазеек не должно быть. Министерством финансов для осуществления государственных закупок создан электронный каталог товаров с учетом международных стандартов. Он должен стать единым для всех. Поэтому министерству финансов совместно с министерством торговли и другими заинтересованными госорганами необходимо проанализировать и ликвидировать лишние каталоги товаров, работ и услуг», - подчеркнул глава Кабмина.

Кроме того, он потребовал прекратить практику, когда подрядчики, выигравшие конкурс, приобретают импортные товары, несмотря на наличие аналогичных позиций казахстанского производства. И поручил министерству промышленности совместно с государственными органами и организациями разработать «действенный механизм мониторинга обязательств крупных подрядчиков по использованию отечественного сырья и материалов». В свою очередь, министерство энергетики до конца сентября должно провести работу по обеспечению гарантированного заключения долгосрочных контрактов между крупными нефтегазовыми компаниями и казахстанскими производителями.