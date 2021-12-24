Закон может легализовать массовое убийство бездомных животных
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Зоозащитники просят Токаева наложить вето на закон о защите животных
фото Данияра Мусирова

Более 25 зоозащитных организаций Казахстана из различных регионов обратились к главе государства Касым-Жомарту Токаеву с просьбой наложить вето на новый закон о защите животных, который накануне принял парламент, сообщает Sputnik Казахстан. Они считают, что в текущем виде закон только ухудшит ситуацию по защите животных, легализовав убийства бездомных и потерявшихся домашних животных. В своем письме зоозащитники привели 5 ключевых позиций, с которыми они категорически не согласны.

Зоозащитники отмечают, что в законе не закреплено понятие «земля для приютов», поэтому их строительство все еще будет незаконным. Также не продуман вопрос о регистрации животных.

«Они говорят, что регистрация будет. Местные исполнительные органы будут ею заниматься. Каждый будет делать по-своему. Общей информации у нас не будет. Достаточно человеку просто переехать из области в область, и он уже выходит из-под контроля», - говорит руководитель благотворительного фонда «Добрый город» Наталья Уголькова.

В законе предусматривается, что бродячее животное, если его хозяин не найдется в течение 5 дней, будет стерилизовано и отправлено в приют или на природу. Уничтожать бродячих животных запрещено, если они не представляют опасность для окружающих. Однако, как отмечают зоозащитники, в таких формулировках есть свои «подводные камни», потому как непонятно, кто будет определять эту угрозу.

«Это должно быть заключение кинологов. Лежащая собака она, по чьему-то мнению, может нарушать порядок, и она будет убита. В законе о защите животных слово "умерщвление" более 20 раз употребляется», - отметила Уголькова.

По данным депутатов, законом вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех СМИ и запрещение любых форм такой пропаганды. Устанавливаются обязанности владельцев животных по их содержанию, учету, перевозке, разведению и умерщвлению. При этом с 1 января 2023 года они обязаны чипировать своих питомцев и тем самым ставить их на учет. Вакцинация и стерилизация бродячих домашних животных будет проводиться за счет бюджета, а местные исполнительные органы наделяются правом софинсирования частных приютов для животных. Умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.

С 2025 года будут закрыты контактные зоопарки, передвижные зверинцы, а с 2029 года – передвижные океанариумы, дельфинарии и выставки животных.

Также законом вводится институт общественного контроля из числа граждан и общественных организаций, а сопутствующими поправками – увеличиваются штрафы за жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного, – до 200 МРП и 50 дней ограничения свободы. Если жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного или его гибель, было совершено неоднократно, или группой лиц, или по сговору, или взрослым с участием малолетних, или в отношении нескольких животных, предусматривается штраф 1000 МРП и ограничение свободы до одного года. В то же время из этой статьи исключен признак жесткого обращения с животными «из хулиганских побуждений».

Утверждать правила выгула, отлова, временного содержания и умерщвления животных будут акиматы, также они будут регулировать численность бродячих животных.

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