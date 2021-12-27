В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов посетил в Алматы Центр ядерной медицины, открывшийся при содействии компании «МедИнвестГрупп Казахстан», сообщается на сайте главы правительства.

Как отмечается, «это первый в стране инновационный медицинский центр, деятельность которого направлена на диагностику онкологических заболеваний». Он оснащен современным оборудованием для раннего выявления онкологических патологий, в частности здесь есть высокотехнологичный ПЭТ сканер Biograph Horizon (Siemens), который сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии.

«Исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Данный метод дает возможность обнаружить малейшие очаги и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований», - поясняется в сообщении.

Исследования в центре проводятся бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Оборудование может позволить врачам принимать до 7 тыс. пациентов в год. Подобные центры инвестиционная компания MIG Qazaqstan планирует открыть также в городах Уральск, Шымкент и Караганда в рамках государственно-частного партнерства.

«Инновационные исследования позволяют получить точную информацию о состоянии пациента. Это важно и на стадии уточнения заболевания и на этапе лечения. Медицинские центры оснащенные самой современной аппаратурой очень важны для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан Казахстана», - отметил Тугжанов.

