Сенат назначил судью Верховного суда

Сенат назначил на должность судьи Верховного суда Нурсерика Шарипова, который ранее возглавлял областной суд в Караганде.

«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании во внеконкурсном порядке на должность судьи Верховного суда Нурсерика Шарипова. Он имеет большой судейский опыт работы – более 25 лет», - сказал в четверг в ходе пленарного заседания сената председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

Шарипов начинал деятельность судьи в районном суде города Алматы, возглавлял Специализированный межрайонный административный суд Алматы и специализированный межрайонный экономический суд Мангыстауской области. Далее руководил апелляционной судебной коллегией Мангыстауского областного суда, был председателем Южно-Казахстанского областного суда и руководителем аппарата Верховного суда. С декабря 2018 года был председателем Карагандинского областного суда.