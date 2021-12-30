Токаева пригласили на открытие Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году

Токаев отметил успешное взаимодействие с КНР, в том числе в рамках подписанной совместной Декларации о вечном сотрудничестве и развитии стратегического партнерства в ходе своего государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года.

«Отношения дружбы между нашими государствами носят всепогодный характер. Показательно, что, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, наблюдается рост объема торговли между нашими странами в течение 10 месяцев нынешнего года. Полагаю, что и в следующем году, как впрочем и в последующие годы торговля между нашими странами будет успешно развиваться», – сказал он.

Также была подчеркнута важность дальнейшей работы по расширению объемов и улучшения структуры двусторонней торговли.

Ли Хуэй отметил, что за 30 лет Казахстан и Китай «достигли огромных успехов в процессе развития дружественного и стратегического взаимодействия».

«Мы гордимся достигнутыми результатами нашего сотрудничества. Это первое 30-летие, а в будущем мы и далее будем совместно, “рука об руку” расширять и укреплять нашу традиционную дружбу и стратегическое партнерство», – подчеркнул специальный представитель правительства КНР.

Токаев передал приглашение председателю КНР Си Цзиньпину посетить Казахстан с государственным визитом в предстоящем году. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Ли Хуэй в свою очередь пригласил Касым-Жомарта Токаева принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

В завершение встречи глава государства наградил Ли Хуэя орденом «Достык» II степени за вклад в укрепление взаимовыгодного казахско-китайского сотрудничества, а также в ознаменование 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.