Группа художников провела акцию в защиту Малого Талдыколя в Алматы

Первого января сообщество художниц и художников провело акцию «Не засыпай Алматы» у городского акимата в Алматы. Целью акции они назвали намерение «с новой силой обратить внимание на проблему уничтожения системы озёр Малый Талдыколь в столице и призвать общественность и власти срочно, немедленно остановить засыпку озер и установить водоохранную зону».

«С разрешения акимата застройщики жуткими темпами продолжают незаконную засыпку прямо на замерзших озерах. Сейчас уже не осталось участков озёр, к которым бы не подступила застройка, работы ведутся даже на самых полноводных озёрах. Все все знают, но ничего не делают для сохранения и защиты озер. Преступление. Цели устойчивого развития, послание президента, международные конвенции - ничего не работает на Малом Талдыколе, где уничтожается ценнейшая экосистема», - написали активисты в анонсе акции.

Акция приурочена к первому заседанию суда 17 января по иску объединения корпоративных юристов Aqiqat к акимату столицы. Юристы требуют остановить застройку системы озер.

В июле 2020 года жители столицы обратили внимание на то, что группа озер Малый Талдыколь в Есильском районе столицы активно засыпается грунтом – оказалось, в период карантина на градостроительном совете утвердили план, согласно которому, озера ждет осушение. С тех пор активные жители создали рабочую группу, собрали и передали в канцелярию президента 12 тысяч подписей в защиту озер и множество раз повторили, что засыпка озер противоречит международным экологическим конвенциям, принятым Республикой Казахстан.

Местное арт-сообщество провело несколько акций против осушения озер – участники некоторых из них были задержаны и оштрафованы. В сентябре прошлого года министерство экологии выступило за то, чтобы сохранить за озерами статус водного объекта, а заместитель акима Нурлан Нуркенов на встрече с активистами в офисе партии «Нур-Отан» пообещал, что засыпка будет приостановлена до выяснения всех обстоятельств. Вскоре после этого активисты опубликовали видео, где видно, что засыпка продолжается, а на озере в этот момент находятся фламинго.

Сейчас и Минэкологии, и городские власти обещают сохранить озера, но лишь на 20 из почти 602 гектаров акватории.

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