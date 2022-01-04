В городах Казахстана задерживают людей, вышедших на митинги в поддержку протестующих в Мангистау

Задержания прошли в столице, Шымкенте, Кокшетау и Уральске
В столице сотрудники полиции задержали как минимум трех человек, вышедших на акцию протеста в поддержку Жанаозеня, сообщает радио Азаттык. Ранее выходить на митинги призвал лидер запрещенного судом движения ДВК Мухтар Аблязов. Задержания также проходят в Шымкенте и Кокшетау.
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