В городах Казахстана задерживают людей, вышедших на митинги в поддержку протестующих в Мангистау

В столице сотрудники полиции задержали как минимум трех человек, вышедших на акцию протеста в поддержку Жанаозеня, сообщает радио Азаттык. Ранее выходить на митинги призвал лидер запрещенного судом движения ДВК Мухтар Аблязов. Задержания также проходят в Шымкенте и Кокшетау.

Возле городского акимата в столице отключен интернет. В Алматы вновь перекрыта площадь Республики, закрыт проезд по Назарбаева от Абая, а также по Сатпаева - от Достык до Наурызбай батыра. Мобильный интернет не работает по всему центру города.

В Шымкенте были задержаны более десяти человек, собравшихся у здания акимата. Задержания проводили не только сотрудники полиции, но и люди в гражданской одежде. Вышедшие заявили, что поддерживают протестующих в Мангистау и требуют повышения заработной платы.

Вышедших на мирный митинг также задерживают в Кокшетау, точное число задержанных неизвестно. Сообщают также о задержании как минимум одного человека в Уральске.

Самой многочисленной, судя по распространяемому видео, к этому моменту оказалась акция в Атырау – здесь собрались десятки человек. О задержаниях пока не сообщается.