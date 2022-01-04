Члены правительственной комиссии ведут переговоры с инициативной группой протестующих в Мангистауской области. Они обсуждают возможность урегулирования ситуации и сохранения общественной безопасности, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Правительственная комиссия проводит встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ. Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности», − говорится в сообщении пресс-службы.

Инициативная группа была сформирована самими участниками протестов.

В воскресенье в Жанаозене начались акции протеста против повышения цен на газ. Сначала жители города выпустили ведообращение с требованием снизить их c 120 до 60 тенге за литр, после чего на главной площади города собирались сотни людей, чтобы поддержать инициаторов обращения.

Поздно ночью президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно обсудить ситуацию в регионе, а от протестующих потребовал соблюдения закона. Во вторник по инициативе президента была организована правительственная комиссия, задачей которой станет урегулирование цен. Одновременно с этим Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследовать возможный ценовой сговор между АЗС Мангистауской области.

В ночь на понедельник к протестующим из Жанаозена присоединилась группа из нескольких сотен жителей Актау. В течение дня география протестов охватила города республиканского значения и несколько административных центров, где группы активистов собирались или пытались собраться на площадях, чтобы выразить поддержку участникам митингов. Требования протестующих также поддержали работники ряда нефтяных предприятий Мангистауской области.

Полиция перешла на усиленный режим несения службы и задержала несколько десятков активистов в крупных городах. В Мангистаускую область были направлены сотрудники Национальной гвардии, а к аэропортам и другим объектам были стянуты автобусы и грузовики для создания препятствий протестующим.