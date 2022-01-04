Тугжанов пообещал снизить цену на газ до 50 тенге в Мангистауской области

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов во вторник на площади Ынтымак в Актау заявил, что стоимость сжиженного газа для жителей Мангистауской области будет снижена до 50 тенге за литр, сообщает сайт премьер-министра.

«Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно - о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Қазмұнагаз», - говорится в сообщении.

Члены правительственной комиссии также дали гарантии, что никто из вышедших на площадь граждан не будет привлечен к ответственности.

Накануне в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что правительство не пойдет на требования протестующих с не снизит цену на газ.

«Есть себестоимость производства, вот и все. И на том же Жанаозеньском ГПЗ работают такие же граждане, такие же жители города. И когда себестоимость производства газа у нас составляет порядка 100 тысяч тенге, а это больше, чем желаемые 50-60 (тенге - V), то у нас есть два варианта – мы или будем сидеть в постоянном дефиците и наши заводы в какой-то момент остановятся… или будут приниматься вот такие может быть не очень популярные меры. Но это та объективная данность (повышение цены - V), с которой нам надо смириться…. (Так что - V) yа сегодняшний день мы не видим такой возможности (снижать цену - V)», - подчеркнул глава Минэнерго.