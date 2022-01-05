Движение Oyan, Qazaqstan потребовало реформировать политическую систему и отказаться от политики репрессий

Политическое движение Oyan, Qazaqstan потребовало от властей реформировать политическую систему и отказаться от политики репрессий. Наряду с этим они призвали государство соблюдать фундаментальные права и свободы граждан, приведя их в соответствие с международными стандартами, об этом говорится в опубликованной в среду гражданской декларации.

Полный список требований состоит из следующих пунктов:

1. Соблюдение фундаментальных прав и свобод всех граждан, гарантия политического плюрализма, а также прекращение политических репрессий. Каждый должен иметь право на свободу слова и выражение мнения, на получение и распространение информации любым способом, а также на мирные собрания и свободу объединения. Ни один человек не должен быть за это осужден или арестован.

2. Все законы, включая Конституцию, налагающие ограничения на права и свободы граждан, должны быть приведены в соответствие с международными стандартами прав человека и принципами верховенства права.

3. Переход к парламентской республике с разделением властей. Сильный парламент формирует исполнительную власть и представляет население путем прямых выборов через одномандатные округа. Институт президента должен быть лишен широких полномочий. Чрезмерная власть в одних руках ведет к злоупотреблениям и авторитаризму.

4. Соблюдение интересов населения на местном уровне через внедрение полноценной системы местного самоуправления. Маслихаты должны избираться по мажоритарной системе, их полномочия должны быть расширены. Акимы на всех уровнях должны избираться прямым голосованием.

5. Избирательная система должна быть приведена в соответствие с международными стандартами и обязательствами страны по проведению честных и справедливых выборов в демократическом обществе.

6. Гарантия независимости судебной власти и верховенства права, через реформу всей судебной системы и отказ от практики назначения судей президентом. Должна быть введена классическая модель суда присяжных и восстановлен Конституционный суд.

7. Подотчетность полиции обществу и парламенту. Функция полиции - обеспечение правопорядка и борьба с преступностью. Полиция не должна использоваться для подавления прав и свобод граждан.

8. Введение принципа эффективного управления для всех институтов государства. Деятельность всех органов власти должна быть прозрачной и подотчетной обществу. Только так можно победить тотальную коррупцию.

9. Для реформирования политической системы, распределения полномочий между ветвями власти и внедрения системы сдержек и противовесов необходимо сформировать независимую комиссию по реформе политического устройства страны.

Политическое движение Oyan, Qazaqstan, появившееся накануне президентских выборов 2019 года, выдвинуло свои требования на фоне нарастающего политического кризиса в Казахстане. Начавшись с протестов против повышения цен на сжиженный газ в Жанаозене и Атырау, он перерос в массовые столкновения полиции в нескольких регионах и городах республиканского значения.

По итогам первого дня столкновений президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в городе Алматы, а также Мангистауской и Алматинской областях. В среду утром правительство Казахстана было отправлено в отставку, но продолжит выполнять свои полномочия до назначения нового кабинета министров.