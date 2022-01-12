Актюбинских журналистов вызвали на допросы в полицию

Как уточняется в публикации, корреспондент КТК Жаналык Ахаш был вызван на допрос по телефону. «Меня допрашивали примерно почти час. Интересовались, с какой целью я ходил на митинг, не состою ли в членстве различных организаций», - написал в сторис в инстаграм Жаналык Ахаш.

Здесь также отметили, что в ночь с 9 по 10 января в квартире собкора Orda.kz и Nur.kz по Актобе Ардак Ерубаевой полицейские провели обыск и в полночь забрали ее в полицию на допрос.

Ранее 7 января в Уральске суд арестовал на 10 суток журналиста Лукпана Ахмедьярова. Ему вменили участие в митинге, «проводимом в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний» (ч. 6 статьи 488 КоАП). 9 января в Усть-Каменогорске по той же статье на 15 суток был арестован редактор сайта «Алтай ньюс» Дарын Нурсапар. 5 января он сделал съемки митинга в Усть-Каменогорске и выложил видео на своей странице в Фейсбук.