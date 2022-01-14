Минздрав больше не рассматривает вопрос платной вакцинации Pfizer – санврач Алматы

Министерство здравоохранения больше не рассматривает вопрос предоставления вакцины Pfizer для населения на платной основе, сообщила в пятницу в ходе брифинга и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

«На самом деле по Pfizer министерством здравоохранения рассматривался вопрос предоставления его на платной основе. Для этого велись переговоры с поставщиком – изготовителем данной вакцины. Но на сегодня этот вопрос не стоит», - заявила Абдижаббарова.

Она напомнила, что главным государственным санитарным врачом Ерланом Киясовым принято постановление, и это отражено в постановлениях региональных санврачей о том, что ревакцинироваться Pfizer могут медицинские работники и лица старше 60 лет.

«Вопрос по платной вакцинации Pfizer сейчас нет стоит и не рассматривается», - подчеркнула она.

Как и раньше, вакцину также могут получить подростки, беременные и кормящие женщины.