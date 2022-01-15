В Алматы задержали автора плаката с требованием отставки Сагинтаева

По данным МИСК, Жумадилова увезли в Бостандыкское районное управление полиции.

На его плакате указывалось, что уже 20 тысяч человек подписали петицию за отставку акима Сагинтаева и проведение выборов нового акима.

«Я, как житель Алматы, не хочу видеть господина Сагинтаева своим акмиом, считаю его неэффективным руководителем. После случившегося у него нет морального права занимать столь высокую должность. Сейчас хорошая возможность сделать в Алматы и вскоре во всем Казахстане выборы акимов (...). Избранный народом аким будет работать во благо города», - передает МИСК обращение Жумадилова.