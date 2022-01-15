В Алматы задержали автора плаката с требованием отставки Сагинтаева

Он вывесил транспарант на одной из центральных магистралей
В Алматы задержали Дияра Жумадилова, автора плаката с требованием отставки акима города Бакытжана Сагинтаева, сообщила Молодежная информационная служба Казахстана в своем Инстаграм.
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