Агентство финмониторинга подтвердило задержание вице-министра энергетики

Агентство по финансовому мониторингу подтвердило в субботу задержание вице-министра энергетики Жамабая Карагаева.

Помимо Карагаева, задержаны также руководители электронных торговых площадок и другие люди, подозреваемые в необоснованном повышении цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«В отношении Карагаева Ж. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца», - указывается в сообщении.

Ранее в субботу правительство сообщило об увольнении Карагаева. О его задержании стало известно из неофициальных источников накануне.