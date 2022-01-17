110 пострадавших в ходе беспорядков в Алматы остаются в больницах

Всего за медпомощью обратилось более 1,2 тыс. человек
Во время январских событий в больницы Алматы обратились 1 259 человек, сейчас в стационарах продолжают лечиться 110 человек, сообщила на брифинге заместитель руководителя управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева.
Еще по теме:
- 243 объекта в Алматы подлежат восстановлению, заявили в акимате
- Арестованный за пост в соцсети журналист из Кокшетау отпущен на свободу
- Предварительный ущерб от беспорядков в Алматы составил 112,6 млрд тенге – замакима
- В нескольких регионах Казахстана установлены различные уровни террористической опасности – КНБ
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые