110 пострадавших в ходе беспорядков в Алматы остаются в больницах

Во время январских событий в больницы Алматы обратились 1 259 человек, сейчас в стационарах продолжают лечиться 110 человек, сообщила на брифинге заместитель руководителя управления общественного здоровья города Светлана Султангазиева.

В реанимации находятся 8 пострадавших, их состояние оценивается как стабильное.

«За прошлую неделю в другие организации здравоохранения было переведено 3 пациента. Это двое детей. Один ребенок переведен с детской больницы №2 в Институт педиатрии на оперативное лечение. Проведена повторная операция, состояние ребенка стабильное, лежит в реанимации. Второй ребенок из БСМП переведен в детскую неотложную больницу», - рассказала Султангазиева.

По ее словам, было повреждено 132 машины скорой помощи, сегодня работают 176, 16 находятся в резерве. За первичной медицинской помощью в организации ПМСП обратились 364 пациента, чьи жалобы были связаны с чрезвычайными ситуациями.