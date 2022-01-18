Двое пострадавших в результате массовых беспорядков скончались в больницах – Минздрав

За последние трое суток в медицинских учреждениях скончались еще двое пострадавших в результате массовых беспорядков в стране, сообщила во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният.

«По оперативным данным управлений здравоохранений, с момента введения чрезвычайного положения и террористических актов за медицинской помощью обратились 2 739 человек. На сегодняшний день стационарное лечение получают 200 человек, в тяжелом состоянии в реанимации – 14 пациентов, из них четверо – в Алматы, один – в Алматинской области, пятеро – в Кызылординской области. Умерло в медорганизациях 177 пациентов. Состояние двоих за последние три дня ухудшилось, и они погибли», - рассказала Гиният.

Также она сообщила, что во время беспорядков пострадала одна беременная женщина, которая участвовала в митингах. Она была доставлена в Талгарскую больницу, ее состояние на данный момент стабильное.