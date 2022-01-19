Мажилис одобрил поправки по вопросам интеграции рынков электроэнергии стран ЕАЭС

Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия намерены сформировать общий электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза и интегрировать свои рынки электроэнергии. В рамках этой работы в среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза».

«Протоколом внесены уточнения по основам формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка союза, устанавливаются сферы, которые будут урегулированы правилами функционирования общего электроэнергетического рынка союза», - пояснил министр энергетики Болат Акчулаков.

Он отметил, что, учитывая особенности национальных рынков, сторонами достигнута договоренность при формировании общего рынка сохранить существующие национальные, в том числе рынки мощности.

Пунктом 4 раздела II протокола предусмотрены принципы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка. В их числе – сотрудничество на основе равноправия, взаимной выгоды и не нанесения экономического ущерба любому из государств ЕАЭС; соблюдение баланса экономических интересов производителей и потребителей электроэнергии; приоритетное использование механизмов, основанных на рыночных отношениях и добросовестной конкуренции; обеспечение беспрепятственного доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики. Кроме того, предусматривается поэтапное формирование и развитие общего электроэнергетического рынка на основе параллельно работающих электроэнергетических систем стран союза и торговля электроэнергией между субъектами государств ЕАЭС с учетом их энергетической безопасности.

«Формирование общего рынка союза открывает возможности хозяйствующим субъектам государств-членов осуществлять торговлю электроэнергией между собой в рамках заключенных договоров», - объяснил глава Минэнерго.

Также предполагается создание механизма для урегулирования почасовых отклонений фактических поставок электрической энергии от плановых значений, что должно повысить ответственность за соблюдение согласованных графиков. Как отметил министр, в настоящее время странами союза проводится работа по разработке и согласованию правил функционирования общего электроэнергетического рынка.