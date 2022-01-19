Все миротворцы ОДКБ покинули Казахстан

Миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена, все миротворцы покинули страну, заявили в МИД и Минобороны.

«В настоящее время инициированная Республикой Казахстан миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», - сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента евразийской интеграции МИД РК Александр Синяговский.

Он напомнил, что 13 января начался поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Все прибывшие в страну миротворцы, подчеркнул он, «успешно выполнив миссию, возвращаются в свои страны».

«Сегодня завершен вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы. В настоящее время на территории Республики Казахстан нет военнослужащих иностранных государств», - добавил в свою очередь начальник департамента международного сотрудничества министерства обороны Олжас Хусаинов.