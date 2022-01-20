Депутаты Европарламента призвали к международному расследованию январских событий в Казахстане

Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане призвали ввести санкции против казахстанских чиновников, а международное сообщество – к расследованию январских событий, обратив внимание на исчезновения и убийства мирных граждан и сообщения о пытках, сообщает РИА Новости .

«ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года», - говорится в проекте резолюции, которую должны утвердить на пленарной сессии в Страсбурге в четверг во второй половине дня.

Депутаты Европарламента также призвали ЕС и международное сообщество «инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране». В частности, обратить внимание на «исчезновения, сообщения о пытках, произвольные задержания, убийства снайперами, ранения мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних».

А власти Казахстана Европарламент призвал пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации и «прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами».

Резолюции Европарламента носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.