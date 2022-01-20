Депутаты Европарламента призвали к международному расследованию январских событий в Казахстане

В частности, необходимо обратить внимание на исчезновения и убийства мирных граждан и сообщения о пытках
Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане призвали ввести санкции против казахстанских чиновников, а международное сообщество – к расследованию январских событий, обратив внимание на исчезновения и убийства мирных граждан и сообщения о пытках, сообщает РИА Новости.
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