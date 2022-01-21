​Токаев заявил о колоссальной концентрации бизнеса в одних руках

Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с бизнес-элитой страны заявил о серьезной проблеме олигополии в стране, результат которой − колоссальной концентрации бизнеса в одних руках. Этот дисбаланс, по его словам, порождает депрессию в обществе и неверие людей в справедливость.

«На одном из заседания высшего экономического совета по реформам я уже гворил, что в нашей стране существует олигополия. Этот же тезис я повторил 11 января в парламенте. Надеюсь, все присутствующие здесь знают классическое определение олигополии − колоссальная концентрация бизнеса в одних руках и одновременное отсутствие возможности заниматься им у других, способных предпринимательству людей, это опаснейшя тенденция для всех государств. В нашем случае это проявилось с особой силой», - заявил Токаев.

Президент охарактеризовал олигополию как постоянное стремление к диверсификации бизнеса в одних руках, но не к диверсификации экономики страны: «То есть, один и тот же человек или одна и та же компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, и осуществляет кучу других бизнесов, а остальные на подхвате. Им как бы с барского стола. Монополизация бизнеса − это плохо, это чревато общественной депрессией».

Люди, по его словам, задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках: «Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках. И в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочее. И бизнес проплывает мимо, это порождает депрессию, неверие в общество, неверие в справедливость со всеми вытекающими отсюда социально-политическими последствиями».