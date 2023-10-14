Такое решение приняла госкомиссия
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Часть информации о процессе возврата активов будет официально скрыта от общественности
Заседание комиссии по возврату активов 10 октября, фото пресс-службы премьер-министра

Государственная комиссия по возврату государству незаконно приобретенных активов на очередном заседании создала «реестр субъектов олигополии, соответствующих критериям закона» и скрыла его от общественности.

«С учетом инвестиционных, репутационных, социально-экономических рисков и факторов, содержание Реестра отнесено Комиссией к информации ограниченного распространения», - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

При этом включенные в реестр получат уведомление об этом, следует из сообщения ведомства.

«Лица, включенные в Реестр, обязаны предварительно информировать Комитет об отчуждении, наложении обременений или передаче в доверительное управление принадлежащих им активов», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Работа по возврату государству незаконно приобретенных активов ведется после Январских событий 2022 года и, несмотря на многочисленные обещания, является непрозрачной с самого начала. Правительство и Генпрокуратура в своих сообщениях об этой работе приводят только общие сведения и не конкретизируют, какие именно активы возвращаются государству и кем. Исключения относятся лишь к нескольким членам семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, часть активов которых добровольно или принудительно перешла государству.

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