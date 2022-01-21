Государство, по словам президента, готово дать дополнительные гарантии защиты частной собственности и предсказуемости регулирования в обмен на инвестиции
​Реформы не преследуют цели отнять и поделить, а побуждают элиты трансформировать страну – Токаев
Фото akorda.kz

Во время встречи с бизнес-элитой страны президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, что предлагаемые им реформы по снижению уровня неравенства в Казахстане не преследуют цели отнять и поделить экономические блага. Вместо этого они задействуют элиты для социально-экономической трансформации страны.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что реформа, о которой идет речь, не преследует отнять или перераспределить, это было бы глупо, безответственно, задача состоит в том, чтобы привлечь вас − национальную буржуазию − к самой активной трансформации социально-экономической модели страны», − подчеркнул президент.

В ответ на инвестиции в производства и создание качественных рабочих мест, а также рост экспортного потенциала государство, по словам Токаева, готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить, стабильность и предсказуемость госрегулирования, защитить конкуренцию от вмешательства административного ресурса, коррупции и фаворитизма.

«Конкретные меры и механизмы правительство и бизнес должны вырабатывать вместе. Опять я повторяюсь − вместе. Лейтмотивом этой работы должно стать понимание того, что и бизнес, и власти несут солидарную ответственность за будущее страны, за новый Казахстан», − заключил он.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Создать при правительстве совет отечественных предпринимателей поручил Токаев
Новости
Если «Самрук-Казына» не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие – Токаев
Новости
Токаев назвал неприемлемым экспорт газа, когда он нужен для запуска отечественных производств
Просматриваемые
Новости
Очередное похолодание ожидается в Казахстане
Новости
Родственники погибшего Ерлана Жагипарова просят свидетелей помочь в поисках необходимой для следствия информации
Новости
Минздрав больше не рассматривает вопрос платной вакцинации Pfizer – санврач Алматы
Новости
Назначены новые начальники ДКНБ в четырех областях
Новости
В Алматы задержали автора плаката с требованием отставки Сагинтаева
Новости
В центре Алматы полиция перекрыла несколько улиц