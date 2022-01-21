​Реформы не преследуют цели отнять и поделить, а побуждают элиты трансформировать страну – Токаев

Во время встречи с бизнес-элитой страны президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, что предлагаемые им реформы по снижению уровня неравенства в Казахстане не преследуют цели отнять и поделить экономические блага. Вместо этого они задействуют элиты для социально-экономической трансформации страны.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что реформа, о которой идет речь, не преследует отнять или перераспределить, это было бы глупо, безответственно, задача состоит в том, чтобы привлечь вас − национальную буржуазию − к самой активной трансформации социально-экономической модели страны», − подчеркнул президент.

В ответ на инвестиции в производства и создание качественных рабочих мест, а также рост экспортного потенциала государство, по словам Токаева, готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить, стабильность и предсказуемость госрегулирования, защитить конкуренцию от вмешательства административного ресурса, коррупции и фаворитизма.

«Конкретные меры и механизмы правительство и бизнес должны вырабатывать вместе. Опять я повторяюсь − вместе. Лейтмотивом этой работы должно стать понимание того, что и бизнес, и власти несут солидарную ответственность за будущее страны, за новый Казахстан», − заключил он.