​Реформы не преследуют цели отнять и поделить, а побуждают элиты трансформировать страну – Токаев

Государство, по словам президента, готово дать дополнительные гарантии защиты частной собственности и предсказуемости регулирования в обмен на инвестиции
Во время встречи с бизнес-элитой страны президент Касым-Жомарт Токаев объяснил, что предлагаемые им реформы по снижению уровня неравенства в Казахстане не преследуют цели отнять и поделить экономические блага. Вместо этого они задействуют элиты для социально-экономической трансформации страны.
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