В органы прокуратуры поступило 91 заявление о пытках
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В Казахстане возбуждено 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток и нарушения прав задержанных после январских событий – прокуратура
Фото Ольги Логиновой

В Казахстане в настоящее время расследуется 16 уголовных дел по фактам смерти, пыток и нарушения прав задержанных за участие в январских событиях, сообщил замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

«Также расследуются дела по фактам смерти, пыток и превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел», - сказал он в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций в субботу вечером.

По его данным, в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции. «Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще проводятся. В то же время отдельные случаи нарушения прав граждан находят свое подтверждение», - сказал Килымжанов.

«К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту спецпрокурором ведется следствие», - сообщил он, не приведя подробностей.

В целом, по информации Килымжанова, в настоящее время в Казахстане расследуется 819 уголовных дел по январским событиям, в том числе 45 - по актам терроризма, 36 – по массовым беспорядкам и 15 убийств.

По этим делам задержаны 970 подозреваемых, из них 782 - с санкции суда взяты под стражу, 29-ти - определен домашний арест.

«Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам – это 464 лица. 226 лиц задержаны по фактам кражи, 60 – за незаконное ношение и хранение оружия, 39 человек за хищение оружия, 25 по фактам хулиганства, 21 – за грабеж», - сообщил представитель Генпрокуратуры.

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