Ответственность сотрудников ЕЭК за разглашение конфиденциальной информации одобрил мажилис

Это необходимо для соблюдения общих правил конкуренции
Тамара Вааль, Vласть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года».
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