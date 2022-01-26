Это необходимо для соблюдения общих правил конкуренции
Ответственность сотрудников ЕЭК за разглашение конфиденциальной информации одобрил мажилис
фото ЕЭК

Тамара Вааль, Vласть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года».

«Данное соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников Евразийской экономической комиссии за ее разглашение при получении», - пояснил депутатам председатель агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

Он отметил, что ратификация протокола позволит полностью реализовать полномочия Евразийской экономической комиссии по контролю за соблюдением общих правил конкуренции в соответствии с положениями договора о ЕАЭС. Сама комиссия как постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС создана около 10 лет назад. Как пояснил Жумангарин, в рамках своих полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках, члены комиссии запрашивают и получают необходимую информацию, в том числе конфиденциальную, от органов государственной власти, юридических и физических лиц.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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