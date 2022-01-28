Конфликт на кыргызско-таджикской границе: есть погибшие и раненые

Накануне на кыргызско-таджикской границе произошел очередной вооруженный конфликт между пограничниками обеих стран. С обеих сторон пострадали порядка 20 человек, есть погибшие, пишет Kloop.kg .

По версии Погранслужбы Кыргызстана, конфликт начался примерно в 17:50. В это время в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица – граждане Таджикистана в сопровождении таджикских пограничников на грузовых автомашинах, груженных камнями. Они разгрузили камни, перекрыв автотрассу Баткен — Исфана. По итогам встречи пограничных представителей двух республик автотрасса была открыта для движения. Однако на другом участке границы в местности Чыр-Добо таджикская сторона открыла огонь по военнослужащим Кыргызстана с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против кыргызских военнослужащих в местности Торт-Кочо.

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что после переговоров конфликт между жителями был исчерпан, однако «таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон»: «таджикские пограничники применили оружие и первыми открыли огонь по военнослужащим Кыргызстана». В Пограничной службе назвали это «провокацией, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство Погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан».

Здесь также заявили, что Таджикистан стягивает военную технику к границе с Кыргызстаном.

«Особую озабоченность вызывает тот факт, что вместо того, чтобы усилить таджико-афганский участок границы, где наблюдается скопление около 8000 боевиков террористических организаций, таджикская сторона настроена на эскалацию конфликтов на кыргызско-таджикской границе», - считают в Погранслужбе КР.

В Погранслужбе Таджикистана озвучили свою версию конфликта. По их данным, 27 января примерно в 17:20 на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло 50 граждан Кыргызстана из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области принудительно остановила автомашину марки «Портер» гражданина Таджикистана. Он перевозил песок и двигался по территории Таджикистана из населённого пункта Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён Исфаринского района. В сообщении Погранвойск Таджикистана говорится, что «с целью пресечения неправомерных действий граждан Кыргызстана была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана, однако кыргызская сторона не прибыла на встречу». А в 18:10 кыргызские пограничники, занявших огневые позиции по периметру моста, открыли огонь по мирным гражданам Таджикистана.

В результате инцидента пострадали 7 граждан Кыргызстана, сообщил Минздрав страны, они госпитализированы в Баткенскую объединенную больницу в состоянии средней тяжести. Погранвойска Таджикистана сообщили о жертвах с их стороны, но не уточнили количество пострадавших. Таджикские СМИ сообщают об одном погибшем – это житель таджикского села Ходжаи Аъло, и еще 11 раненых, в центральную больницу города Исфара были доставлены 3 гражданских лица и 8 военнослужащих. Двое из них госпитализированы с ушибами, остальные с огнестрельными ранениями. Их состояние оценивается как стабильное.

Kloop.kg сообщает, что в местности Торт-Кочо были проведены переговоры кыргызских и таджикских чиновников. По итогам переговоров решено полностью прекратить огонь, отозвать от границ дополнительные средства (войска, военную технику), открыть движение на трассе Баткен — Исфана. Также достигнута договоренность, что правоохранительные органы Кыргызстана и Таджикистана будут совместно патрулировать приграничные зоны, чтобы не допустить новые конфликты.