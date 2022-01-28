Их статус в прокуратуре не пояснили
Журналистов радио “Азаттык” вызвали в прокуратуру по делу о январских событиях
Фото Алмаса Кайсара

Журналиста радио “Азаттык” Асылхана Мамашулы и оператора Саната Нурбекулы вызвали в прокуратуру по делу о январских событиях в Алматы. Об этом Мамашулы сообщил на странице Facebook.

«Меня и моего коллегу, оператора Саната Нурбекова, вызывает следственная группа генпрокуратуры по поводу январских событий в Алматы. Согласно порядку допроса, установленному Уголовно-процессуальным кодексом, в таких случаях обычно вызывают в качестве свидетеля, потерпевшего или подозреваемого. Нам ничего не сказали. Может, просто пригласили в гости? Могли бы так сказать, но они сослались на норму о принудительном доставлении в случае неявки», - написал Мамашулы в Facebook.

Асылхан Мамашулы - один из многих журналистов, который освещал январские события, произошедших в Алматы и Талдыкурган.

Это не первый случай, когда вызывают журналистов на допрос после январских событий. По данным Минформации, 18 журналистов были задержаны во время беспорядков. Шестеро из них были привлечены к административным арестам за участие и организации митингов. Остальных 12 журналистов отпустили после выяснения обстоятельств в течение 24 часов.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Токаев анонсировал кардинальную перестройку работы партии «Нур Отан»
Новости
​Токаев заявил о необходимости перезагрузки партийной фракции «Нур Отана» в мажилисе
Новости
​К концу года Токаев намерен вернуться к вопросу о «целесообразности председательства в Нур Отан»
Просматриваемые
Новости
Еще 7 человек из руководящего состава компаний фонда «Самрук-Казына» освобождены от занимаемых должностей
Новости
«Азаттык» рассказал об особняках Назарбаевых в предгорьях Алматы
Новости
Погранслужба не выпустила Жанболата Мамая в Кыргызстан
Новости
​Токаев заявил о колоссальной концентрации бизнеса в одних руках
Новости
Токаев назвал неприемлемым экспорт газа, когда он нужен для запуска отечественных производств
Новости
​В Алматы и южных регионах Казахстана произошли перебои с электричеством