Журналистов радио “Азаттык” вызвали в прокуратуру по делу о январских событиях

Журналиста радио “Азаттык” Асылхана Мамашулы и оператора Саната Нурбекулы вызвали в прокуратуру по делу о январских событиях в Алматы. Об этом Мамашулы сообщил на странице Facebook.

«Меня и моего коллегу, оператора Саната Нурбекова, вызывает следственная группа генпрокуратуры по поводу январских событий в Алматы. Согласно порядку допроса, установленному Уголовно-процессуальным кодексом, в таких случаях обычно вызывают в качестве свидетеля, потерпевшего или подозреваемого. Нам ничего не сказали. Может, просто пригласили в гости? Могли бы так сказать, но они сослались на норму о принудительном доставлении в случае неявки», - написал Мамашулы в Facebook.

Асылхан Мамашулы - один из многих журналистов, который освещал январские события, произошедших в Алматы и Талдыкурган.

Это не первый случай, когда вызывают журналистов на допрос после январских событий. По данным Минформации, 18 журналистов были задержаны во время беспорядков. Шестеро из них были привлечены к административным арестам за участие и организации митингов. Остальных 12 журналистов отпустили после выяснения обстоятельств в течение 24 часов.