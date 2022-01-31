​Застройщик возобновил работы в сквере микрорайона Самал-3 несмотря на решение акимата Алматы выкупить участок

После почти пятимесячной паузы застройщик ТОО «SAMAL Residence», ведущий строительство жилого комплекса Turkuaz Towers на месте сквера в микрорайоне Самал-3, возобновил работы вопреки решению акимата Алматы выкупить землю для государственных нужд. Жители близлежащих домов вышли на пикет с требованием прекратить работы.

Как рассказала корреспонденту Vласти одна из участниц инициативной группы, отстаивающей сохранение сквера, в конце сентября 2021 года Верховный суд отказался пересматривать иск управления городского планирования и урбанистики города Алматы к ТОО «SAMAL Residence». Во время судебных слушаний, начавшихся в 2020 году, администрация города добивалась прекращения застройки из-за жалоб местных жителей. Однако суд первой инстанции и апелляционный суд отказывались удовлетворять иски управления.

В постановлении Верховного суда говорится, что управление нарушило права застройщика и создало препятствия к осуществлению его прав. «Перед получением разрешительных документов, ТОО «SAMAL Residence» проведены общественные слушания, подписан протокол общественных слушаний, учтены все замечания жителей близлежащих домов, получено одобрение большинства жителей на строительство объекта, данный факт уполномоченным органом не оспаривался. Ранее выданные разрешительные документы управлением отозваны по неподтвержденным в суде основаниям», − поясняется судебном документе.

Несмотря на отказ кассационной инстанции в рассмотрении иска к ТОО «SAMAL Residence», в течение почти пяти месяцев застройщик не вел никаких работ. Более того, в ноябре 2021 года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев направил письмо к жителям, в котором утверждалось, что земельный участок, на котором до начала строительных работ был сквер, будет выкуплен для государственных нужд.

«На земельной комиссии города Алматы от 21 октября 2021 года принято положительное решение о возможности принудительного отчуждения земельного участка, расположенного по адресу: Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-3, участки 37/2 и 37/3 для государственных нужд с целью реализации генерального плана города Алматы (благоустройство и озеленение территории)», − говорилось в письме.

Аким также пояснил, что администрация города разрабатывает землеустроительный проект для определения точных границ и площади изымаемого земельного участка. После этого акимат должен был принять соответствующее постановление о принудительном отчуждении земли у ТОО «SAMAL Residence».

«Осенью 2021 года застройщик действительно прекратил всякие работы. Но это длилось только до сегодняшнего дня. Когда мы получили письмо от Сагинтаева, мы думали, что после многих месяцев борьбы мы наконец-то победили. Но как только появились слухи о смене акима, работы были возобновлены. Вышедшие на пикет жители попытались поговорить с застройщиками и получили такой ответ: “Мы суд выиграли, будем продолжать строить”. Но мы с этим не согласны и готовы продолжить выходить на улицу», − рассказала участница инициативной группы.

По ее словам, жители уже обратились в акимат. К месту застройки прибыли сотрудники профильного управления, которые заявили о том, что «митинг жителей является незаконным». На месте также находится полиция.

ТОО «SAMAL Residence» начало возводить жилой комплекс на месте сквера в микрорайоне Самале-3 в марте 2020 года, и почти сразу же столкнулась недовольством жителей близлежащих домов. Горожане возмутились нежеланием застройщика и властей обсудить проект строительства до начала работ. Только после этого управление городского планирования и урбанистики дало компании задание провести общественные слушания, чтобы получить согласие жителей на стройку и снос расположенных в сквере деревьев.

К началу заседаний в акимате и последовавших за этим судебных слушаний застройщику удалось собрать подписи 77 людей, одобряющих строительство. Жители полагают, что застройщик получил часть из них обманным путем. Чтобы остановить застройку, они несколько раз организовывали сходы. Параллельно управление городского планирования и урбанистики Алматы вело судебные разбирательства с застройщиком, которые завершались не в пользу ведомства. Жители регулярно просили акимат привлечь их к слушания в качестве третьей стороны, но им каждый раз отказывали.