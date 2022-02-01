Нурлан Нигматулин подал в отставку с поста спикера мажилиса

Нурлан Нигматулин подал прошение об отставке с поста спикера мажилиса, его полномочия депутата прекращены досрочно, сообщает Центризбирком.

1 февраля на заседании Центральной избирательной комиссии досрочно прекращены полномочия депутата мажилиса парламента Нурлана Нигматулина. Между тем вакантный мандат депутата мажилиса передан члену общественного объединения «Партия «Нур Отан» Ерлану Кошанову. Он зарегистрирован депутатом мажилиса парламента.

Нурлан Нигматулин с 15 января 2021 года был председателем мажилиса парламента.

Ерлан Кошанов с сентября 2019 года руководит администрацией президента.