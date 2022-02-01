Нурлан Нигматулин подал в отставку с поста спикера мажилиса

Его полномочия депутата прекращены досрочно
Нурлан Нигматулин подал прошение об отставке с поста спикера мажилиса, его полномочия депутата прекращены досрочно, сообщает Центризбирком.
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