Ерлан Кошанов избран спикером мажилиса парламента

Он освобожден от должности главы АП
На заседании мажилиса во вторник Ерлан Кошанов единогласно избран руководителем палаты парламента. Сегодня он был зарегистрирован депутатом мажилиса вместо сложившего с себя полномочия Нурлана Нигматулина.
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