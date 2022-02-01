Ерлан Кошанов избран спикером мажилиса парламента

На заседании мажилиса во вторник Ерлан Кошанов единогласно избран руководителем палаты парламента. Сегодня он был зарегистрирован депутатом мажилиса вместо сложившего с себя полномочия Нурлана Нигматулина.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Кошанова от должности руководителя администрации президента «в связи с переходом на другую работу». Указ опубликован на Акорде.

Ерлан Кошанов родился в 1962 году в Джезказганской области, в селе Аксу-Аюлы. Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (Инженер-механик), Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР и Казахскую государственную академию управления (Экономист). В разные годы был представителем правительства Республики Казахстан в парламенте, замруководителя канцелярии премьер-министра, вице-министром транспорта и коммуникаций, председателем комитета гражданской авиации министерства транспорта и коммуникаций, руководил канцелярией премьер-министра, был акимом Карагандинской области. С сентября 2019 года руководил администрацией президента.