Галымжан Пирматов возглавил Нацбанк Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес на рассмотрение сената кандидатуру Галымжана Пирматова на должность председателя Национального банка Казахстана. Сенат утвердил его назначение единогласно.

«Президент Касым-Жомарт Токаев вносит кандидатуру на назначение председателем Нацбанка Галымжана Пирматова. Под его руководством “Казатомпром” достиг значительных финансовых показателей. Именно под его руководством “Казатомпром” был выведен на народное IPO. Полагаем, что личные качества и большой опыт Пирматова позволят достигнуть задач», - сказал первый заместитель руководителя администрации президента Тимур Сулейменов.

Сулейменов также сообщил, что у Пирматова в настоящее время коронавирус, поэтому он не смог прийти в сенат и представить свою программу, он сделает это позже.

Указ о назначении Пирматова уже опубликован на Акорде.

Пирматов окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математик», Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования, Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA), магистр делового администрирования. В разные годы был земгенерального директора по экономике АО «Almaty Power Consolidated», управляющим директором – директором департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», вице-министром эконмики и бюджетного планирования, первым зампредом правления АО «БТА Банк», вице-президентом по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», президентом компании Cameco Kazakhstan, заместителем председателя Национального банка РК. В 2017-2021 годах занимал пост председателя правления АО «НАК «Казатомпром».