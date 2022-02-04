Из изоляторов отпущено 103 задержанных после январских событий, еще 66 изменена мера пресечения – прокуратура

103 задержанных по делам о январских событиях отпустили из изоляторов, еще 66 изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест, сообщил вечером в пятницу замначальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

«В порядке надзора из изоляторов временного содержания освобождено 103 граждан. Судом, при изучении материалов, в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционировании меры пресечения», - сказал он в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Кроме того, прокуратура продолжает работу по смягчению примененных ранее мер пресечения, заявил Килымжанов. «В частности, прокуратурой города Алматы из-под ареста освобождено 59 подозреваемых, в Кызылординской области 3 лица и Восточно-Казахстанской области 1. Содержание их под стражей заменено на подписку о невыезде. Еще 3-м лицам прокуратурой Кызылординской области с санкции суда содержание под стражей заменено на домашний арест»,- сообщил он.

По данным Генпрокуратуры, к этому моменту в прокуратуру «поступило 148 жалоб о применении недозволенных методов следствия, превышеним власти и должностных полномочий». По 105 начаты уголовные дела.

«В их числе освещенные в социальных сетях инциденты на стадионе «Динамо» в Атырауской области, в отношении гражданина Батырбаева в Алматинской области и другие», - сказал Килымжанов.

По его информации, к 4 февраля в производстве следственно-оперативных групп находится 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. К 91 человеку применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества.