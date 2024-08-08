Активы стоимостью 82 млрд. тенге переданы Компании по управлению возвращенными активами

Почти 50 объектов общей стоимостью 82 млрд. тенге переданы Компании по управлению возвращенными активами. Компания уже продала элитную недвижимость в Астане за 473 млн тенге и административное здание в Алматы за 732 млн тенге, сообщает Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана.

«Эти денежные средства от продажи объектов и сдачи в аренду будут направлены в Специальный государственный фонд с целью дальнейшего финансирования социальных и экономических проектов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, компания заключила ряд договоров аренды по объектам в Алматы и области Жетысу. Ожидаемые доходы от них составят около 80 млн тенге в месяц. Первые платежи уже произведены.