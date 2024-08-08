Среди 48 возвращенных объектов — элитная недвижимость и административные здания
Активы стоимостью 82 млрд. тенге переданы Компании по управлению возвращенными активами
фото ortcom.kz

Почти 50 объектов общей стоимостью 82 млрд. тенге переданы Компании по управлению возвращенными активами. Компания уже продала элитную недвижимость в Астане за 473 млн тенге и административное здание в Алматы за 732 млн тенге, сообщает Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана.

«Эти денежные средства от продажи объектов и сдачи в аренду будут направлены в Специальный государственный фонд с целью дальнейшего финансирования социальных и экономических проектов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, компания заключила ряд договоров аренды по объектам в Алматы и области Жетысу. Ожидаемые доходы от них составят около 80 млн тенге в месяц. Первые платежи уже произведены.

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