Активы стоимостью 82 млрд. тенге переданы Компании по управлению возвращенными активами

Среди 48 возвращенных объектов — элитная недвижимость и административные здания
Почти 50 объектов общей стоимостью 82 млрд. тенге переданы Компании по управлению возвращенными активами. Компания уже продала элитную недвижимость в Астане за 473 млн тенге и административное здание в Алматы за 732 млн тенге, сообщает Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана.
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