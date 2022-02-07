Также Назарбаев лишен права пожизненно возглавлять АНК и Совбез
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Токаев подписал поправки в закон, отменяющие согласование с Назарбаевым инициативы по внутренней и внешней политике
Фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан», сообщает Акорда.

Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан» предусматривает отмену пожизненного руководства первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности – их теперь возглавляет действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. Также с Назарбаевым теперь не будут согласовывать инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики страны.

За Назарбаевым сохранили право выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов и входить в состав Конституционного совета республики.

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