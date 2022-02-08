Токаев поручил внимательно изучить все требования трудовых коллективов в Мангистауской области

При необходимости – отправить в регион специальную правительственную комиссию
Тамара Вааль, Vласть
Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, констатировал во вторник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он поручил изучить все требования работников и выстроить диалог между профсоюзами и владельцами компаний.
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