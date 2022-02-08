При необходимости – отправить в регион специальную правительственную комиссию
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Токаев поручил внимательно изучить все требования трудовых коллективов в Мангистауской области
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ рабочих нефтесервисной компании ТОО «Бузачи Транс Курылыс»

Тамара Вааль, Vласть

Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, констатировал во вторник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он поручил изучить все требования работников и выстроить диалог между профсоюзами и владельцами компаний.

«Несмотря на принимаемые меры, недовольство трудовых коллективов растет, это нужно говорить открыто. Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться. Нужно выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять до простых работников», - заявил Токаев после выступления акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.

Как считает президент, фонд «Самрук-Казына» должен «тесно работать» с правительством, чтобы решить проблемы протестующих граждан. И, если это необходимо, вновь направить в регион специальную правительственную комиссию.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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