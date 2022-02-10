​Работники нескольких предприятий Мангистауской области добиваются повышения зарплат и улучшения условий труда

Во вторник в Мангистауской области на забастовку вышли сотрудники охранной фирмы KMG-Security, требуя повышения заработной платы и больших социальных гарантий. Похожие требования в среду в своих видеообращениях выдвинули работники нефтесервисной фирмы ТОО «Бургылау», железнодорожной компании ТОО «Сары-Арка» и энергетического предприятия ГКП «Мангистауэнерго». Также о возможных забастовках предупредили сотрудники нефтегазовых предприятий ТОО «Емир-Ойл» и ТОО «РЦКУ-Актау».

Как рассказал корреспонденту Азаттыка один из работников KMG-Security Муратбек Толеген, руководство компании не выполняет договор, заключенный по итогам проведенных забастовок летом прошлого год. Поэтому во вторник вечером они вышли на забастовку и ночевали в установленной ими юрте.

«Наше положение ухудшилось из-за посреднических действий KMG-Security, находящейся в столице. Мы требуем вновь сделать нашу организацию структурным подразделением «Озенмунайгаз». Мы также требуем, чтобы наша зарплата на руки была минимум 200 тыс. тенге и выплачивать 10%-е надбавки к зарплате, начисляемые с этого года. При выходе в трудовой отпуск просим компенсации в размере месячной зарплаты за работу на вредном производстве, питание и логистику, путевку на летний отдых детям, единоразовую премию к 8 марта и на 1 июня детям с ограниченными возможностями. Требуем не преследовать работников», — говорится в коллективном письме работников.

В среду на акцию протеста также вышли рабочие ТОО «Бургылау». Они записали видеообращение еще 19 января, в котором просили поспособствовать возвращению предприятия в государственную собственность. В последние 4 дня рабочие ежедневно проводят двухчасовые акции протеста.

По словам одного из работников ТОО «Бургылау» Бауыржана Абубакирова, на автовокзале, где на этой неделе бастуют рабочие, собралось около 400–500 человек. Рабочие требуют доплату за сверхурочный труд, компенсацию за работу на вредном производстве, а также ремонта цехов, найма рабочих на свободные позиции и выплату средств, предназначавшихся для отдыха детей в летних лагерях.

В среду во время забастовки работники ТОО «Бургылау» рассказали, что руководство назвало их видеообращение дезинформацией, а на двоих рабочих подал в суд генеральный директор предприятия. Чтобы не усложнять ситуацию и помочь решить их проблемы, бастующие просили организовать правительственную комиссию. В среду вечером сотрудники предприятия заявили, что не выйдут на работу, поскольку руководство компании не выполняет их требования.

Также готовность объявить забастовку выразили работники ТОО «Емир-Ойл». По их словам, на активных работников оказывается давление, а часть из них увольняют. К тому же на предприятии нарушается техника безопасности и условия коллективного договора. Они потребовали уволить производственного директора Абзала Жапарова и начальника отдела кадров Венеру Нурмухаметову; восстановить всех работников, уволенных под давлением; проверить предприятия на соответствие технике безопасности. Если этого не произойдет, через 15 дней они остановят работы.

Видеообращение записали и работники ТОО «РЦКУ-Актау», в котором потребовали 100% увеличения зарплат и присоединения их компании к АО «Казахгаз». В противном случае они объявят забастовку 15 февраля.

О своих требованиях также заявили проводники поездов ТОО «Сары-Арка», потребовав до 10 февраля поднять им зарплаты на 100%. Схожий запрос сформулировали работники «Мангистауэнерго», потребовав повысить зарплаты, выплачивать премиальные и своевременно выдавать необходимые инструменты.

В понедельник на протест в Актау выходили рабочие ТОО «МАЭК - Казатомпром», требуя увеличить заработную плату на 100%. Пробыв на митинге двое суток, они вернулись на рабочие места в ожидании арбитражной комиссии.

Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев поручил изучить все требования работников и выстроить диалог между профсоюзами и владельцами компаний.