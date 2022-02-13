Акимат отказался «согласовать» акцию
Сотни человек пришли на акцию памяти жертв январских событий в Алматы
Фото Алмаса Кайсара

Не менее 350 человек собрались к началу траурного митинга на площади Республики в Алматы, люди продолжают прибывать, передают корреспонденты Vласти. Собравшиеся на 40 день после гибели людей в январских событиях намерены почтить их память.

К участию в акции призывали различные политические и общественные силы и активисты. Акимат в начале февраля отказался «согласовать» акцию (хотя по закону мирные собрания требуют лишь уведомления об их проведении, а не согласования с властями).

Собравшиеся читают молитву, здесь также около полудня начались выступления.

Политик и бизнесмен Болат Абилов призвал отменить закон о первом президенте и лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий. Абилов призвал также переименовать проспект Назарбаева в Алматы, присвоив ему название "Қантар".

Лидер Демократической партии Жанболат Мамай потребовал прекратить пытки и отпустить незаконно задержанных и арестованных.

Политик также считает, что государство обязано выплатить компенсации всем семьям погибших в январских событиях.

Интернет в районе площади Республики работает с перебоями – у некоторых операторов он есть, у других – полностью отсутствует. Автомобильное движение по площади не перекрывали.

По официальным данным, в январских событиях в Казахстане погибли 227 человек, включая 19 силовиков. Полный список погибших правоохранительные органы отказались публиковать, ссылаясь на тайну следствия. Имена погибших и пострадавших собирают активисты и правозащитники.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Vласти

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