Полиция в Щучинске возбудила дело о разжигании розни после попытки активиста передать утюг в подарок Токаеву

Житель Щучинска Владимир Прокопьев попытался передать сотруднице акимата утюг в качестве подарка Касым-Жомарту Токаеву, передает Медиазона. Позже стало известно, что Прокопьев стал свидетелем с правом на защиту по уголовному делу о разжигании социальной розни. На него также завели административное дело за повторное участие в несанкционированном митинге в течение года.

13 февраля Прокопьев пришел в акимату Щучинска с утюгом, на котором была надпись «Токаеву и КО». Активист планировал подарить его Касым-Жомарту Токаеву. Встретиться с сотрудниками акимата Прокопьеву не удалось и он оставил утюг около здания акимата. Вечером того же дня он был задержан сотрудниками КНБ и доставлен в районное отделение полиции, где узнал о возбуждении административного дела и своем статусе свидетеля с правом на защиту по уголовному делу.

Суд по административному делу должен пройти в понедельник.

В Акмолинской области против активистов регулярно заводят дела о возбуждении социальной розни, вызывающие недоумение у правозащитников и юристов.

Так, с января в Степногорске продолжается суд над двумя экологическими активистами из поселка Бестобе Акмолинской области Николаем Катчиевым и Александрой Назаренко. Оба были в составе рабочей группы, которая выступала против деятельности новой фабрики «Казахалтын Technology». Руководство предприятия обратилось в полицию и теперь двух экоактивистов обвиняют в разжигании социальной розни, им грозит срок от 5 до 10 лет.

16 января полиция провела обыск у активиста из Степногорска Артема Сочнева. Ранее он также был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о разжигании социальной розни после проведенного им одиночного пикета в поддержку митингующих в Жанаозене

После январских событий по всему Казахстану возобновились локальные акции протеста. Люди требуют соблюдения своих прав, а также улучшения социально-экономических условий жизни. Протестуют трудовые коллективы, активисты, местные жители и родственники задержанных. Проходят также акции с политическими требованиями.

От задержанных после январских событий поступило более 300 жалоб о пытках, сообщил 12 февраля генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов. Всего в прокуратуру поступило 305 жалоб задержанных. По 62 обращениям нарушения не подтвердились. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти. При этом генпрокуратура ничего не сообщает о числе задержанных и арестованных полицейских.