Полиция провела обыск у активиста из Степногорска Артема Сочнева. Ранее он был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу «о разжигании социальной розни» после проведенного им одиночного пикета в поддержку митингующих в Жанаозене, сообщает Радио Азаттык.

По словам родственников активиста, перед началом обыска полицейские предъявили соответствующее постановление. При осмотре личных вещей был изъят фотоаппарат Сочнева.

Родственники экоактивиста выразили обеспокоенность происходящим: проводимые действия полиции указывают на то, что вскоре Сочнев может быть переведен в статус подозреваемого.

Ранее в этом месяце активиста допрашивали в качестве «свидетеля, имеющего право на защиту» в рамках уголовного дела «о разжигании социальной розни». Полиция провела допрос после одиночной акции Сочнева в поддержку митингующих в Жанаозене, недовольных ростом цен. Экоактивиста задержали 4 января на центральной площади Степногорска во время прямого эфира, где он рассказывал, почему поддержал жанаозенцев, и размышлял о проблемах в стране. Тогда у него изъяли мобильный телефон.

Вечером 15 января родственники экоактивиста обратились с жалобой на действия полицейских в колл-центр управления собственной безопасности (УСБ) департамента полиции Акмолинской области, куда МВД советует сообщать о неправомерных действиях сотрудников полиции. Жалоба о проведенном обыске и уголовном преследовании Сочнева из-за его одиночной акции была зафиксирована по автоответчику. Позже родственникам перезвонили, задали несколько уточняющих вопросов и пообещали разобраться в ситуации.

«В действиях Артёма нет того, что полиция пытается усмотреть. Что они искали у него дома при обыске — нам не понятно. За то, что он вышел на улицу и говорил в прямом эфире, за это уже человека нужно уголовно преследовать? Очень надеемся, что вышестоящие органы обратят на это внимание и прекратят уголовное преследование. Иначе зачем тогда президент говорил, что участники мирных демонстраций не должны преследоваться в уголовном порядке?», — рассказала Азаттыку родственница Сочнева.

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) выразила обеспокоенность основаниями для задержания и ареста тысяч казахстанцев. «В некоторых случаях, о которых известно Amnesty International, власти Казахстана преследовали мирных демонстрантов по расплывчатому обвинению в «возбуждении социальной розни». Фигурантом этого дела стал и экоактивист Артем Сочнев, заявляла 12 января Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

В последние дни поступает все больше сообщений о задержании казахстанцев и возбуждении уголовных дел после участия в мирном митинге. В сведениях, которые собирают в эти дни казахстанские правозащитники, содержится информация еще об одном случае преследования в Степногорске.

В частности, в них рассказывается, что 13 января «вооруженный отряд из 20 сотрудников СОБР ворвался домой к правозащитнице Айе Садвокасовой», которая, как заявляется, не участвовала в протестах, а за ее местом жительства «ведется постоянная незаконная слежка». Позже появились сообщения, что Садвокасову задержали.

11 января МВД сообщало, что по всей стране задержано почти 10 тысяч человек. Международные правозащитные организации не раз высказывали обеспокоенность отсутствием прозрачности в предоставлении информации о судьбе. Они призвали власти Казахстана раскрыть все имеющиеся данные, а также отпустить незаконно удерживаемых людей, уважать их права.

14 января пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали написал на своей странице в Facebook’e: «Участники мирных демонстраций, считает президент, не должны преследоваться в уголовном порядке». Кроме того, Токаев сообщал, что поручил Генпрокуратуре «в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания».

Как сообщал представитель Генпрокуратуры на брифинге 15 января, к вчерашнему дню в изоляторы были водворены 672 человека, около 100 человек освобождены «ввиду отсутствия оснований для задержания».