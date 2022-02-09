По делу экоактивистов Бестобе допросили замакима поселка

В Степногорске продолжается суд над двумя экологическими активистами из поселка Бестобе Акмолинской области Николаем Катчиевым и Александрой Назаренко. Оба были в составе рабочей группы, которая выступала против деятельности новой фабрики «Казахалтын Technology». Руководство предприятия обратилось в полицию и теперь двух экоактивистов обвиняют в разжигании социальной розни, им грозит срок от 5 до 10 лет.

Накануне начался допрос свидетелей. По словам судьи Берика Курамысова, было вызвано 15 человек, однако за весь день удалось опросить только заместителя акима поселка Бестобе Асель Искакову. Она работает в Бестобе с 2009 года и подтвердила, что в поселке были экологические проблемы: пыление и протечки с трубопровода. Поэтому в 2020 году по распоряжению акима Бестобе была создана рабочая группа, в которую вошли жители, в том числе Николай Катчиев и Александра Назаренко. Участники рабочей группы требовали переноса фабрики «Казахалтын Technology» в другое место, аким Бестобе сообщал о жалобах в акимат Степногорска — Бестобе входит в Степногорскую агломерацию. После требований активистов работа фабрики «Казахалтын Technology» была на время приостановлена, а затем возобновлена.

«Я считаю, что пыление не должно быть и «Казахалтын Technology» недостаточно мер предпринимали. Проблема с утечкой была, никто этого не отрицает», — сказала в суде замакима.

Судья Курамысов заметил, что в некоторых показаниях замакима есть расхождения. Например, в письменных показаниях она говорила о «несанкционированных митингах», а в суде назвала их «собраниями». Искакова ответила, что не может определиться с этими двумя понятиями, не может дать им оценку: был митинг или собрание. И несколько раз уточнила, что аким Бестобе предупреждал жителей, что собираться им запрещено.

«Конечно, жители имеют право выражать свое недовольство, если такой факт имеется, что вы и делали, — обращаясь к Катчиеву сказала замакима. — Вы обращались к нам, мы обращались в экологию, в вышестоящие органы, в акимат Степногорска, но просто несанкционированное не знаю что.. не нужно было проводить. Несанкционированные собрания тогда были же запрещены».

На вопрос Катчиева о том, как акимат все эти годы решал проблемы с экологией, она ответила, что меры принимали: «Акимат Степногорска мы всегда уведомляли о проблеме, о ситуации, сложившейся в поселке на то время. Акимат поселка в иерархии акиматов — низшая ступень, не уполномочен аким поселка какие-то действия производить, останавливать производство или что-то. Задача акима — поставить в известность вышестоящее руководство. Сами понимаете, вы к акиму города тоже обращались, ездили. Не думаю, что аким поселка мог, что у него были какие-то полномочия. Вы говорите что кто-то должен что-то... (сделать -V ), я говорю, что аким города был поставлен в известность и он должен был решать, наверное, принимать меры».

Кроме того, Катчиева обвиняют в том, что он препятствовал строительству здания новой школы на территории единственного стадиона в поселке. В показаниях замакима говорится о том, что именно он закрыл забор и тем самым не пустил технику. В суде Искакова сказала, что она лишь однажды видела видеозапись о тех событиях и уже забыла, кто там был.

21 февраля продолжится допрос остальных свидетелей.