Налог на майнинг в Казахстане планируют увеличить в 10 раз

В министерстве национальной экономики Казахстана предлагают увеличить налог на майнинг с 1 до 10 тенге, а также перевести майнеров в отдельную группу потребителей энергопроизводящих организаций.

«Майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций. В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства во вторник.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, предлагается увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии.

В ведомстве считают, что основной причиной, по которой майнеры покупают электроэнергию напрямую у энергопроизводящих организаций и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций, служит привлекательный тариф.

Всего на сегодняшний день порядка 640 мегаватт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями.