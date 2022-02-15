Майнеров планируется выделить в отдельную группу потребителей энергии
Налог на майнинг в Казахстане планируют увеличить в 10 раз

Тамара Вааль, Vласть

В министерстве национальной экономики Казахстана предлагают увеличить налог на майнинг с 1 до 10 тенге, а также перевести майнеров в отдельную группу потребителей энергопроизводящих организаций.

«Майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций. В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», - сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства во вторник.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, предлагается увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии.

В ведомстве считают, что основной причиной, по которой майнеры покупают электроэнергию напрямую у энергопроизводящих организаций и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций, служит привлекательный тариф.

Всего на сегодняшний день порядка 640 мегаватт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
У казахстанцев будут забирать единственное жилье, только если оно находится в залоге – Минфин
Новости
Работникам «Казахтелекома» значительно повысят зарплату, заявил предправления компании
Новости
Акимат Алматы больше не возражает против проведения Женского марша 8 марта
Новости
Токаев о субсидировании арендного жилья: «Чиновники пытались создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм»
Новости
Арестован директор Павлодарского нефтехимического завода
Новости
Полиция в Щучинске возбудила дело о разжигании розни после попытки активиста передать утюг в подарок Токаеву