​Протестующие в Жанаозене призывают НК КазМунайГаз отменить мораторий на прием новых работников

Жители Жанаозена, добивающиеся с конца января трудоустройства в нефтяной отрасли, записали очередное видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием отменить мораторий на прием новых работников. Протестующие настаивают на том, чтобы штат АО «Озенмунайгаз» был расширен, а безработные наняты в обслуживающие предприятие сервисные компании.

АО НК«КазМунайГаз» ввело мораторий на прием новых работников в штат и в аутстаффинг 1 октября 2019 года. Это решение в компании объяснили изменением оргструктуры, назвав его временной мерой.

«Мы требуем отменить [мораторий на трудоустройство новых работников] с 2022 года. Пусть штат «Озенмунайгаза» увеличат и наймут безработных в сервисные компании, которые обслуживают предприятия. Пусть [государство] создаст новые рабочие места в нефтегазовом секторе. Мы, безработные жители Жанаозена, требуем приезда Касым-Жомарта Токаева для скорейшего решения наших проблем», − говорится в видеообращении.

В понедельник, как сообщает Азаттык, сотрудники предприятия FTC WIN, оказывающего услуги компании «Озенмунайгаз», также разместили в социальных сетях видео, на котором объявили о приостановке работы.

«Есть малообеспеченные семьи и многодетные матери. Из-за роста рыночных цен содержать семью становится всё труднее. Мы вынуждены приостановить работу из-за несоблюдения наших требований. Требуем перевода в перспективную нефтегазовую отрасл» — говорит на видео один из собравшихся протестующих рабочих.

Кроме того, в Жанаозене продолжаются забастовки сотрудников нескольких компаний. Они требуют улучшить условия труда и повысить заработную плату. Выступления работников предприятий «Бургылау», «Темиртас», «РКЦУ-Актау» начались около недели назад. Для удовлетворения требований безработных в Жанаозене местные власти пообещали в ближайшее время создать 161 рабочее место и еще 400 в марте.

В понедельник о готовности начать забастовку заявила группа работников ветеринарной станции Бейнеуского района Мангистауской области. Они потребовали повысить заработную плату и заявили, что прекратят работу с 1 марта, если их требования не будут выполнены. Их обращение также распространилось в социальных сетях.