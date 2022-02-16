Антикор готов проверить офшорные счета семьи Назарбаевых при наличии «правовых оснований»

«В каждом случае должны быть правовые основания. То есть, должно быть уголовное дело, должна быть установленная незаконность, криминал этих денег. После этого только, если обнаружится [наличие денег] в другом государстве, а это государство только после предоставления веских доказательств [сможет вернуть эти средства Казахстану]», - сказал Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в стенах мажилиса в среду.

Он напомнил, что у Казахстана с 68 странами «заключены правовые договоры, и там четко указаны основания для возврата» средств, если они нажиты преступным путем.

Ахметжанов также указал, что проверку оснований вывода средств из Казахстана проводит агентство финнадзора.

«Есть уполномоченный орган, который должен выявить [факты незаконного вывода средств], у нас есть АФН, у которого прямая задача - это следить за движением денежных активов», - сказал он.

При этом Ахметжанов отказался отвечать на вопрос, проводятся ли сейчас какие-то проверки. «Я же вам объяснил - 201 статья [Уголовно-процессуального кодекса], мы ни одну информацию по уголовным делам не имеем права без разрешения прокурора давать», - сказал он.

Как минимум, у нескольких членов семьи бывшего президента Казахстана есть офшорные счета. Так, компаниями в Панаме и Британских Виргинских островах владели Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев. Компании в Люксембурге есть у племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды. С офшорами в разных юрисдикциях связаны также дочь и зять бывшего президента Динара и Тимур Кулибаевы.

В прошлом году также стало известно о том, что третья жена Нурсултана Назарбаева Асель Курманабаева имела офшоры на Британских Виргинских островах и через цепь сделок получила $30 млн. от олигархов из ближайшего окружения бывшего президента.

Как минимум, две офшорные компании в Люксембурге через цепь компаний связаны также с Назарбаев Фондом, который учрежден самим Нурсултаном Назарбаевым для финансирования Назарбаев Университета и Назарбаев интеллектуальных школ.