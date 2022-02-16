178 уголовных дел о пытках задержанных после январских событий расследует антикоррупционная служба – Генпрокуратура

Всего поступило 363 заявления
Тамара Вааль, Vласть
В производстве антикоррупционной службы Казахстана находятся 178 уголовных дел по фактам пыток после январских событий. Как заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, всего в прокуратуру поступило 363 жалобы.
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