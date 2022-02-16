178 уголовных дел о пытках задержанных после январских событий расследует антикоррупционная служба – Генпрокуратура

В производстве антикоррупционной службы Казахстана находятся 178 уголовных дел по фактам пыток после январских событий. Как заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, всего в прокуратуру поступило 363 жалобы.

«Особое внимание уделяется проверке заявлений на незаконные действия правоохранительных органов. На данный момент в прокуратуру поступило 363 такие жалобы. В производстве антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия», - сказал Килымжанов.

Он также сообщил, что 8 дел принято в производство специальными прокурорами. Среди них – инциденты с задержанными на стадионе «Динамо» в городе Атырау, заявления Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, которые вызвали общественный резонанс. Как заверил представитель Генпрокуратуры, каждое уголовное дело находится на контроле.

14 февраля генпрокурор докладывал президенту, что антикоррупционная служба расследует 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.