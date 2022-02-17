Политолог и предприниматель Санжар Бокаев объявил о создании партии Namys – цифровой партии, главной целью которой является современная и продвинутая казахстанская молодежь, а главной ценностью − права и свободы каждого человека.

«Главной ценностью партии является человек. Наши граждане - главный капитал нашей страны, а права и свободы каждого человека − высшая ценность. Но сейчас мы теряем наш главный капитал, особенно молодежь, которая все чаще уезжает за рубеж», − заявил Бокаев в четверг на презентации партии в Алматы.

Целью партии он назвал строительство «совершенно нового Казахстана, где будет главенствовать справедливость и будут править «честные и порядочные люди».

Бокаев перечислил несколько реформ, которые будет продвигать партия. Первая из них – «тотальная чистка правоохранительных органов, будет переформатирована их работа, особенно Комитета национальной безопасности». Второй он назвал «объявление бескомпромиссной борьбы с коррупцией», а третьей формирование новой культуры. «Культурная революция должна стать механизмом и новым фокусом для развития страны», − сказал он.

«Мы должны полностью менять формат работы, взаимодействия и межличностных отношений между молодежью», − пояснил Бокаев.

Четвертым шагом он назвал политическую трансформацию. Партия намерена создать честную, независимую избирательную систему: добиться регистрации новых партий, возвращения права самовыдвижения в парламент и маслихаты, а также введения выборности акимов всех городов.

Пятым шагом партии станет работа по сокращению госаппарата и повышению его эффективности. Члены Namys надеются ролностью изменить кадровую политику в системе госуправления.

Шестым шагом станет обеспечение населения качественным образованием и достойной медициной.

Седьмым шагом − открытие заводов для молодежи. «За триллионы тенге, выделенные за 30 лет на развитие промышленности, можно было создать множество работающих заводов. Но вместо этого происходило лишь перерезание ленточек и открытие однодневных заводов. Молодежь не стала бы отстраненной, если бы ей было чем заняться», − убежден Бокаев.

Namys, по его словам, уже в ближайшее время начнет процедуру по подаче документов на регистрацию. При этом политолог ожидает, что государство будет создавать препятствия для регистрации партии: «Поэтому я заявил о создании партии именно сегодня и так внезапно. Каждый мой шаг будет сюрпризом для власти. Я покажу все этапы прохождения документов, и я расскажу о всех обстоятельствах, по которым мне отказывают, на всех этапах. Необходимо менять законодательство о политических партиях. Я буду биться за это и менять его».

В ближайшие два месяца актив партии расскажет о том, какой будет их цифровая платформа. Концептуально она представляет собой мобильную электронную платформу, в которой каждый сможет принять участие, обсудить какой-то вопрос, выдвинуть свое предложение.

«Наша партия, как только придет в парламент, откажется от бюджетного финансирования. Партия не должна зависеть от властей. Если партия жизнеспособна, если она выполняет требования людей, она должна финансироваться членскими сборами. Сейчас актив партии, работает, например, летает в Астану для участия в рабочих группах, за свой счет. В дальнейшем спонсором должны стать сами граждане. 100 тенге в месяц не такая большая плата, которую хотели бы принимать участие в управлении страной», − заявил Бокаев.