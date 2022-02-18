Половина всей медицинской техники в Казахстане изношена – Минздрав

Проведенная в прошлом году инвентаризация показала, что износ медицинской техники в Казахстане составляет 49%. Среди основных проблем системы обеспечения медицинской техникой вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев назвал разброс цен при закупе на местах, отсутствие доступных механизмов лизинга медицинской техники и недостаточное развитие отечественного медицинского приборостроения. Для решения проблем планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники в два этапа.

«В 2021 году главой государства министерству здравоохранения было поручено провести инвентаризацию имеющего медицинского оборудования в стране. Министерством здравоохранения впервые проведена масштабная инвентаризация. По ее итогам уровень оснащенности организаций здравоохранения составляет 83% (2020 год – 76,9%), износ медицинской техники составляет 49% (2020 год – 51,2%)», - сообщил Буркитбаев на брифинге в СЦК в пятницу.

Он добавил, что в рамках инвентаризации модифицирована информационная система управления и создана интерактивная карта по оснащению медицинским оборудованием медорганизаций. По его словам, в этой интерактивной карте Минздрав «видит каждое медицинское оборудование во всех организациях страны, информацию по износу, осуществляет постоянный мониторинг текущего состояния оснащенности в разрезе регионов, вплоть до уровня района, ПМСП».

Среди основных проблем системы обеспечения медицинской техникой вице-министр назвал разброс цен при закупе на местах, отсутствие доступных механизмов лизинга медицинской техники и недостаточное развитие отечественного медицинского приборостроения.

«Для решения указанных проблем планируется осуществить централизацию закупа медицинской техники на базе “СК-Фармация” в два этапа. На первом этапе планируется: внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и проведение закупа медицинской техники, далее планируется унификация технических спецификаций медицинской техники. Для обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра электронных финансов министерства финансов и автоматизация сбора заявок – проведение электронных закупок в первом полугодии 2022 года. Кроме этого, планируется утверждение решением правительства программы оснащения медицинской техникой по приоритетным направлениям до 2025 года», - рассказал Буркитбаев.

На втором этапе Минздрав планирует совместно с отечественными и зарубежными производителями медицинской техники прорабатывать вопросы локализации производства, разработки механизмов долгосрочных договоров, внедрения в практику закупа механизмов контрактов жизненного цикла и закуп медицинской техники. Вице-министр считает, что реализация этих мер позволит обеспечить прозрачность планирования и закупа медицинской техники, повысить уровень оснащенности необходимым медицинским оборудованием и качество сервисного обслуживания и обучения кадров, снизить стоимость закупаемой медтехники за счет консолидации закупа и унификации технических заданий, а также увеличить долю ОТП на казахстанском рынке медицинской техники.