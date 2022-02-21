В отношении экс-министра обороны Мурата Бектанова возбуждено уголовное дело – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура расследует уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе.

«19 февраля генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

20 февраля Бектанов был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

19 января глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Бектанова от должности министра обороны. Новым министром был назначен Руслан Жаксылыков. Представляя нового министра обороны руководящему составу ведомства, президент объяснил свое решение тем, что в критической ситуации Бектанов не смог проявить командирских качеств и задействовать армию, которая показывает хорошие результаты в ходе учений.