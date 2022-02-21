Подозреваемого в убийстве в селе Масанчи во время беспорядков в Кордае задержали спустя два года

В Алматинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в селе Масанчи во время беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области в феврале 2020 года, передает «Казинформ» .

«В Алматинской области задержан, находившийся в международном розыске преступник, который 7 февраля 2020 года в селе Масанчи Кордайского района, в группе лиц, выстрелами из охотничьего ружья убил четырех человек. Охотничье ружье изъято», - сообщил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Даурен Козыбаков в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

Также в МВД сообщили о задержании шестерых жителей Алматы и Алматинской области, которые, по данным полиции, участвовали в массовых беспорядках в январе в Алматы.

Беспорядки произошли в Кордайском районе в ночь с 7 на 8 февраля прошлого года, погибли 11 человек, более 100 получили ранения. Было разрушено почти 200 домов и предприятий, сгорели около 100 автомобилей. В конфликте участвовала почти 1 тыс. человек. Было возбуждено 120 уголовных дел, из них 11 уголовных дел по статье 99 УК РК (убийство).

В апреле 2021 года суд Тараза признал виновными по разным уголовным статьям по делу о массовых беспорядках в селах Масанчи, Булар батыр и Аухатты 50 человек, 1 человек был оправдан за неимением доказательств его вины. Судебный процесс длился с декабря 2020 года. Дело состояло из 400 томов. На скамье подсудимых оказался 51 человек. Потерпевшими по делу признаны 366 человек. Обвиняемых защищали более 60 адвокатов.