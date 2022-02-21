В Акорде прокомментировали расследование об офшорах семьи Токаева

Пресс-секретарь президента заявил, что Токаев не имеет за рубежом ни счетов, ни недвижимости
Пресс-секретарь главы государства Берик Уали прокомментировал расследование об офшорах семьи Касым-Жомарта Токаева в рамках проекта «Секреты Credit Suisse». Он заявил, что Токаев не имеет счетов за рубежом и не владеет зарубежной недвижимостью, как и его бывшая жена.
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