Дарига Назарбаева заявила об уходе из мажилиса

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности. Буду и дальше служить своей стране и ее интересам. И должности для этого не нужны», - говорится в обращении Назарбаевой.

Она также поблагодарила казахстанцев, голосовавших за партию «Нур Отан», однопартийцев и руководство страны «за оказанное доверие».

Назарбаева также высказалась по поводу трагических январских событий: она считает, что «необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены».

58-летняя Дарига Назарбаева на протяжении 10 лет возглавляла агентство «Хабар», с 2004 по 2007 годы была депутатом мажилиса III созыва от партии «Асар», руководила фондом первого президента, затем в 2012 году снова вернулась в мажилис, но уже по списку партии «Нур Отан», была председателем комитета по социально-культурному развитию и науке. 3 апреля 2014 назначена заместителем председателя мажилиса, а в сентябре 2015 – заместителем премьер-министра. Год спустя Назарбаева вернулась в парламент, но депутатом сената и возглавила комитет по международным делам, обороне и безопасности. С марта 2019 по май 2020 была спикером палаты, а в январе 2021 – снова депутатом мажилиса. В начале января текущего года Назарбаева перестала появляться на пленарных заседаниях палаты, позже было заявлено, что у нее коронавирус и до конца месяца депутат взяла отпуск, чтобы восстановиться.