Токаев предложил странам ЕАЭС выработать экономические меры на фоне геополитической напряженности

«Наш экономический союз по понятным причинам беспокоит усиление политического противостояния вследствие санкционного конфликта и негативные последствия для экономики и финансовых систем наших стран. Мы в Казахстане принимаем меры антикризисного характера, это только начало, впереди очень серьезная и сложная работа. Предполагаю, что это работу мы могли бы проводить согласованно вместе с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу. С учетом тесной взаимосвязи экономических, финансовых и промышленных систем полагаю, что в рамках союза следует создать рабочую группу для оценки рисков и выработки экономических мер, направленных на смягчение негативных последствий», – сказал Токаев

Он предложил организовать эту группу на уровне экономических ведомств с участием финансовых регуляторов. А координационную работу на себя должна взять Евразийская экономическая комиссия.

Вместе с тем Токаев считает, что, несмотря на непростую внешнюю макросреду, экономические показатели ЕАЭС демонстрируют неплохую положительную динамику: по итогам 2021 года внешняя торговля союза выросла более чем на 34 %, а внутренняя – на 67 %. Президент Казахстана назвал это «хорошим показателем крепнущих торгово-экономических связей внутри Евразийского союза». Совокупный рост ВВП составил 4,4 % и это «ощутимо выше прогнозных показателей».

Также Токаев, выслушав глав правительств стран союза о текущих и перспективных вопросах евразийской интеграции, отметил, что в связи с последними событиями предстоит большая работа, и «очень важно, чтобы правительства стран умели находить рациональные подходы к решению очень сложных проблем».

«Все мы ждем больших результатов от деятельности Евразийского экономического союза… Очень важно поддерживать нашими усилиями, нашей работой высокий авторитет, репутацию ЕАЭС, деятельность которого соответствует стратегическим интересам наших государств. Действительно, люди ждут от Евразийского экономического союза практических результатов», – заключил глава государства.